Количество пострадавших в Петровском районе Донецка возросло до двух, одна женщина погибла

В Петровском районе Донецка возросло количество пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Ранения получили две мирные жительницы, одна женщина погибла. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Рубена Ибаррури, 40 погибла женщина, персональные данные устанавливаются; также ранена девушка 2002 года рождения. По улице Уборевича, 4/2 ранена женщина 1957 года рождения, — отметили в ведомстве.

В районе также поврежден завод угольного машиностроения и частные жилые дома на двух адресах.

— В Кировском районе на улице Светлогорской ранена женщина 1949 года рождения. Поврежден жилой дом. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии натовского калибра

Под огнем оказались Петровский и Кировский районы (подробнее)