В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранена женщина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу ДНР. Так, в Петровском районе Донецка вследствие обстрела со стороны украинских боевиков была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- По состоянию на 10:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городе Донецке (Петровский район). По улице Стаханова, 6 «в» ранена женщина 1955 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что зафиксировали повреждения в здании школы № 114 и в многоквартирном жилом доме по улице Стаханова, 6 «в», где была ранена женщина.

Напомним, что ВСУ Петровский район столицы ДНР находится под вражеским огнем с самого утра. Только с восьми утра украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии.

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