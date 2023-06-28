В Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя, ранены пятеро

Среди пострадавших два подростка в возрасте 13 и 14 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Пять человек, среди которых двое детей, получили ранения различной степени тяжести. Анкетные данные погибших и пострадавших уточняются. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным ранения получили 5 человек (из них 2 девочки 13 и 14 лет). В близлежащих многоэтажных домах выбито остекление, — отметил градоначальник.

Глава городской администрации добавил, что подробности о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Напомним, что сегодня около 18:30 украинские боевики открыли огонь по району из реактивной системы залпового огня. С позиций ВСУ в Максимильяновке было выпущено три ракеты.

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