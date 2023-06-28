Мэр Кулемзин: Среди пострадавших в Донецке две школьницы 2009 годов рождения

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что среди пострадавших при обстреле ВСУ Кировского района есть две школьницы. Подростки 2009 года рождения учатся в школе №88.

— В результате обстрела улицы Петровского украинскими нацистами ранения получили две девочки 2009 года рождения. Обе пострадавшие ученицы школы № 88 Кировского района, — отметил мэр в своем телеграм-канале.

В результате обстрела Кировского района из РСЗО погибли два мирных жителя, ранения получили пять человек. Анкетные данные пострадавших уточняются. В близлежащих многоэтажных жилых домах было повреждено остекление.

Ранее украинские боевики выпустили по району три ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины в населенном пункте Максимильяновка.

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