Мэр Кулемзин: Среди пострадавших в Донецке две школьницы 2009 годов рождения

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что среди пострадавших при обстреле ВСУ Кировского района есть две школьницы. Подростки 2009 года рождения учатся в школе №88.
— В результате обстрела улицы Петровского украинскими нацистами ранения получили две девочки 2009 года рождения. Обе пострадавшие ученицы школы № 88 Кировского района, — отметил мэр в своем телеграм-канале.
В результате обстрела Кировского района из РСЗО погибли два мирных жителя, ранения получили пять человек. Анкетные данные пострадавших уточняются. В близлежащих многоэтажных жилых домах было повреждено остекление.
Ранее украинские боевики выпустили по району три ракеты из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины в населенном пункте Максимильяновка.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранена женщина
Украинские боевики выпустили по городу четыре ракеты из РСЗО (подробнее)