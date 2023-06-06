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Политика6 июня 2023 15:45

«Ранен мирный житель, поврежден дом, загорелся автомобиль»: фото последствий обстрела ВСУ Макеевки ракетами РСЗО

Украинские боевики выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет РСЗО
Владислав ГУЩИН
Сгорела машина

Сгорела машина

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики. Так, 6 июня, около 12 часов дня, украинские боевики выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате обстрела был ранен мужчина, а также был поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля.

Поврежден частный дом

Поврежден частный дом

Фото: Иван ЖИЛЯК

- По улице Авроры, 57 ранен мужчина 1952 года рождения. Поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля, - отметили в СЦКК.

Сгоревшая машина

Сгоревшая машина

Фото: Иван ЖИЛЯК

Ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отмечали, что вооруженные формирования Украины выпустили по району десять ракет со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкина.

Запчасти от сгоревшего автомобиля

Запчасти от сгоревшего автомобиля

Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что 5 июня украинские боевики выпустили по Макеевке противорадиолокационную ракету HARM. Под прицелом оказался Кировский район города. В результате обстрела поселка Путь Ильича погиб мужчина и пострадала женщина. Ранее такая же ракета была выпущена в направлении Ворошиловского района Донецка.

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