«Ранен мирный житель, поврежден дом, загорелся автомобиль»: фото последствий обстрела ВСУ Макеевки ракетами РСЗО

Сгорела машина
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики. Так, 6 июня, около 12 часов дня, украинские боевики выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате обстрела был ранен мужчина, а также был поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля.
Поврежден частный дом
Фото: Иван ЖИЛЯК
- По улице Авроры, 57 ранен мужчина 1952 года рождения. Поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля, - отметили в СЦКК.
Сгоревшая машина
Фото: Иван ЖИЛЯК
Ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отмечали, что вооруженные формирования Украины выпустили по району десять ракет со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкина.
Запчасти от сгоревшего автомобиля
Фото: Иван ЖИЛЯК
Напомним, что 5 июня украинские боевики выпустили по Макеевке противорадиолокационную ракету HARM. Под прицелом оказался Кировский район города. В результате обстрела поселка Путь Ильича погиб мужчина и пострадала женщина. Ранее такая же ракета была выпущена в направлении Ворошиловского района Донецка.
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