Представительство ДНР: Украинские боевики ранили жителя Макеевки обстрелом из РСЗО

В результате обстрела пострадал мужчина 1952 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Макеевки из реактивной системы залпового огня ранение получил один мирный житель. Зафиксировано повреждение частного жилого дома и возгорание автомобиля и на улице Авроры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Авроры, 57 ранен мужчина 1952 года рождения. Поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля, — отметили в СЦКК.

Ранее украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район с применением реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет.

Напомним, что сегодня обстрелу подверглись также два района Горловки. Украинские боевики выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам 18 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за несколько часов.

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