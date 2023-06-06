Представительство ДНР: Украинские боевики ранили жителя Макеевки обстрелом из РСЗО

В результате обстрела пострадал мужчина 1952 года рождения (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В результате обстрела Макеевки из реактивной системы залпового огня ранение получил один мирный житель. Зафиксировано повреждение частного жилого дома и возгорание автомобиля и на улице Авроры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— По улице Авроры, 57 ранен мужчина 1952 года рождения. Поврежден частный жилой дом, зафиксировано возгорание автомобиля, — отметили в СЦКК.
Ранее украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район с применением реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет.
Напомним, что сегодня обстрелу подверглись также два района Горловки. Украинские боевики выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам 18 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за несколько часов.
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