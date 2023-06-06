СЦКК ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки

Последствия обстрела уточняются (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Черновогвардейский район Макеевки из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:55 зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки из реактивной системы залпового огня. ВСУ выпустили по району десять ракет со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вчера украинские боевики выпустили по Макеевке противорадиолокационную ракету HARM. Под прицелом оказался Кировский район города. В результате обстрела поселка Путь Ильича в кировском районе погиб мужчина и пострадала женщина. Ранее такая же ракета была выпущена в направлении Ворошиловского района Донецка.

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