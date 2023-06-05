В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела ВСУ в Петровском районе города Донецка ранен мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- По состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Петровской районе города Донецка по улице Гималайской, 23 ранен парень 2004 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ. По городу было выпущено семь артиллерийских снарядов с позиций расположенных в Орловке. Также в Петровском районе по улице Корганова (микрорайон шахты № 29) в огороде частного дома обнаружена запрещенная противопехотная мина «Лепесток». Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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