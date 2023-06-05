В Петровском районе Донецка обнаружили противопехотную мину «Лепесток»

Мэр Донецка призвал жителей быть осторожными и сообщать обо всех опасных находках. Фото: СЦКК ДНР
Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать мирные кварталы Донецка. Сегодня запрещенная противопехотная мина «Лепесток» была обнаружена в огороде возле частного дома в Петровском районе Донецка. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.
— В Петровском районе по ул. Корганова (микрорайон шахты № 29) в огороде частного дома обнаружена запрещенная противопехотная мина «Лепесток», — отметил мэр.
Алексей Кулемзин добавил, что взрывоопасные предметы могут находиться и в других районах Донецка.
— Мины «Лепесток» могут находиться во всех районах нашего города. Будьте предельно осторожными. Следите за детьми. Берегите себя и своих близких! — добавил градоначальник в своем телеграм-канале.
Напомним, что при обнаружении противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов необходимо вызвать МЧС по номеру 101.
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