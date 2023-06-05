Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела пострадала женщина 1957 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ясиноватой ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

— В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получила женщина 1957 года рождения. Берегите себя и своих близких, — отметил градоначальник.

Напомним, что сегодня около 10:00 украинские боевики выпустили по Ясиноватой семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Орловка.

Тем временем украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Всего за сутки украинские боевики более 50 раз отрывали огонь по Донецкой Народной Республики. Под огнем боевиков оказались пять населенных пунктов региона.

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