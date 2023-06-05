ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Червоногвардейский район Макеевки

Мирные кварталы Республики остаются под прицелом украинских националистов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике в результате очередного артиллерийского обстрела ВСУ повреждения получил частный дом в Червоногвардейском районе города Макеевки. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

- Сегодня обстрелу со стороны ВФУ подвергся поселок Свердлова Червоногвардейского района. В результате обстрела повреждения получил частный дом (остекления, фасад и забор), - написал глава администрации в телеграм-канале.

Также мэр отметил, что был поврежден распределительный газопровод. Работники газовой службы оперативно устранили повреждения. Все абоненты находятся с газом.

Напомним, ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ. Около 10:00 украинские боевики выпустили по Ясиноватой семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Также за 4 июня ВСУ выпустили по Республике более 300 боеприпасов разного калибра.

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