ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Макеевке

ВСУ применили данный тип вооружения также по Донецку. Фото: t.me/region180DPR

Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету HARM в направлении города Макеевка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел был зафиксирован в 20.20. Под прицелом оказался Кировский район города.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: в 20.20 - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM, - проинформировали в представительстве.

Напомним, ранее украинские войска выпустили американскую противорадиолокационную ракету HARM по центру Донецка. Как уточнили в СЦКК ДНР изданию РИА Новости, ракета была сбита на подлете к Донецку силами противовоздушной обороны. Обломки упали около Центрального универмага на главной в городе улице Артема.

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