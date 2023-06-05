Украинские войска выпустили по центру Донецка американскую противорадиолокационную ракету HARM

Ракета была сбита на подлете к Донецку системой противовоздушной обороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 5 июня украинские войска выпустили по центру Донецка американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили время и место обстрела.

- В 20:10 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущена 1 ракета AGM-88 HARM, - говорится в телеграм-канале представительства.

Тем временем в РИА Новости заявили, что ракета была сбита на подлете к Донецку системой противовоздушной обороны. Обломки боеприпаса упали рядом со зданием Центрального универмага на главной в городе улице Артема.

- Силами ПВО в небе над ДНР сбита авиаракета AGM-88 HARM, - сообщили агентству сотрудники СЦКК ДНР.

Данные о разрушениях и пострадавших сейчас выясняются.

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