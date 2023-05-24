Обновление больницы, ремонт моста и городской канализации: Как восстанавливают Новоазовский район ДНР

В ДНР восстанавливают Новоазовский район (архивное фото) Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сегодня, 24 мая, Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев посетил с рабочим визитом Новоазовский район. Здесь премьер-министр ДНР осмотрел объекты, на которых ведутся восстановительные работы.

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА

Специалисты из Московской области ремонтируют самую большую больницу Новоазовского района. В этом медицинском учреждении обслуживаются большее 33 тысяч жителей, в том числе почти пять тысяч детей.

- Убежден, что наши люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут, - подчеркивает Евгений Солнцев. - Чтобы им не приходилось ехать десятки километров за консультацией или лечением, мы продолжаем масштабную работу по восстановлению лечебных учреждений по всей Республике.

В Новоазовском районе ремонтируют больницу. Фото: кадр из видео ТГ/Солнцев о восстановлении

В этой больнице ремонт давно не проводился. Поэтому задач перед подрядчиком стояло не мало. Нужно было заменить все коммуникации, окна, двери, провести внутреннюю отделку помещений и благоустроить территорию.

- Добрая половина из этого уже выполнена, - отметил премьер. - В отремонтированных кабинетах и палатах сейчас собирают новую мебель и устанавливают современное оборудование.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ

Трасса на отрезке Новоазовск – «Весело-Вознесенка» будет разгружена от большегрузного транспорта благодаря двум площадкам, так называемым «перехватывающим парковкам».

- Здесь грузовые автомобили будут накапливаться, площадки вмещают до 100 единиц транспорта, а после – организованно, в колонне с сопровождением следовать до ближайшего пункта пропуска, - сказал Солнцев.

Здесь появится перехватывающая парковка. Фото: кадр из видео ТГ/Солнцев о восстановлении

Председатель Правительства Республики отметил, что одна из площадок практически готова к приему машин: есть электричество, установлены туалеты и душевая, мусорные баки.

- Решается вопрос по обустройству пунктов приема пищи, обогрева и мелкого ремонта, - говорит премьер. - Строительство и обустройство второй площадки планируется завершить в июле.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ГРУЗСКОЙ ЕЛАНЧИК

Также идут масштабные ремонтные работы пешеходного моста через Грузской Еланчик.

- Пешеходный мост через Грузской Еланчик, связывающий две улицы Новоазовска, был построен более полувека назад, - рассказывает Евгений Солнцев. - В 1980-х годах одну из промежуточных опор моста развернула глыба льда, из-за чего край мостового пролета частично потерял точку опоры. Силами городских предприятий удалось укрепить аварийный участок сооружения. Но лишь на время.

В Новоазовском районе ремонтируют мост. Фото: кадр из видео ТГ/Солнцев о восстановлении

Сейчас на объекте трудятся 15 специалистов подрядной организации. По словам премьер-министра Республики, полностью сдать объект с благоустройством прилегающей территории мостостроители планируют в ноябре этого года.

- Уже собраны два из четырех блоков конструкции моста, - говорит Председатель Правительства ДНР. - Возведена береговая опора на левой стороне, на правой – в процессе.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Введенная в эксплуатацию в 1970 году городская канализационная станция биологической очистки, которая обслуживает жителей и предприятия в Новоазовском районе достаточно устарела. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт. К работам специалисты из региона-шефа приступили еще в начале года.

- Проводится полная реконструкция первой секции, а также ремонт распределительной камеры, замена насосного оборудования, чистка иловых карт, обновление машинного зала, - сказал Председатель Правительства ДНР.

В Новоазовском районе ремонтируют очистные сооружения. Фото: кадр из видео ТГ/Солнцев о восстановлении

Евгений Солнцев отметил, что специалисты работают быстро.

- Не сомневаюсь, все запланированное будет реализовано в срок, - отметил Солнцев.

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