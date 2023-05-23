«Наш долг – оказывать помощь пострадавшим. И мы будем его выполнять, пока мы живы»: Врач из ДНР Евгений Жилинцын награжден орденом Пирогова

Владимир Путин наградил орденом Пирогова заведующего детским отделением донецкой травматологии Евгения Жилицына. Фото: Скрин видео

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра в Донецке Евгений Жилицын удостоен ордена Пирогова. Государственную награду ему вручил Президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения высшими госнаградами в Кремле.

Жилицын поблагодарил президента за столь высокую награду. Он отметил, что донецкие врачи ежедневно борются за здоровье и жизни людей.

- Я хочу поблагодарить Вас за столь высокую награду. Конечно же, это заслуга работы всего коллектива нашей больницы. В свое время Николай Иванович Пирогов, орденом которого сегодня я награжден, сказал о том, что война - это эпидемия травматизма. И вот уже девять лет наш центр города Донецка стоит и работает на передовой этой эпидемии и ежедневно борется за здоровье и жизни раненых военнослужащих, мирных граждан, детей, - сказал Евгений Жилицин.

Владимир Путин наградил орденом Пирогова заведующего детским отделением донецкой травматологии Евгения Жилицына. Фото: Скрин видео

Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра отметил, что работать приходится под обстрелами - только за последний год травматологический центр был обстрелян четыре раза, в результате чего ранения получили несколько сотрудников больницы.

- В этом зале незадолго до своей гибели на подобном мероприятии выступала Елизавета Глинка, она с 2014 года помогала детям Донбасса и была моим близким другом. Рассказывая о своих гуманитарных поездках на Донбасс и в Сирию, она сказала такую фразу: «Мы никогда не уверены в том, что вернёмся назад живыми, ведь война – это ад на земле». Вот так же и мы, идя на работу, никогда не уверены в том, что вернёмся домой живыми. Но мы точно уверены в том, что это наш долг – оказывать медицинскую помощь пострадавшим людям. И мы будем его выполнять, пока мы живы, не сомневайтесь.

Также Евгений Владимирович рассказал о том, что с 2015 года республиканский травматологический центр города Донецка взаимодействует с Институтом неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Михайловича Рошаля.

- Мы регулярно созваниваемся с Леонидом Михайловичем и Валерием Афанасьевичем Митишем, обсуждаем тактику лечения пациентов, периодически направляем детей сюда на реабилитационное лечение, - отметил Евгений Жилицын. - Пользуясь случаем, я хочу попросить Вас, Владимир Владимирович, посодействовать в рассмотрении вопроса о создании подобной детской клиники в Донецкой Народной Республике, клиники, в которой были бы объединены все хирургические специальности и детская реабилитация. Каждый из нас остался жить у себя дома, на Донбассе, в России, в силу своих причин и убеждений. И, как бы тяжело ни было, мы продолжаем жить и верить в то, что наступит мир и ежедневные обстрелы Донецка и других городов прекратятся, а наши дети смогут спокойно ходить в школы и высшие учебные заведения.

Евгений Жилицын Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В одном из интервью «Комсомолке» Евгений Жилицын отметил, что медики детского отделения, заведующим которого он является, не перестали лечить ни одну патологию, которую лечили до боевых действий.

- К нашему сожалению, добавилось еще одно направление - после обстрелов стали поступать дети с минно-взрывными ранениями. К таким травмам никто не был готов. Это факт. Пришлось учиться на ходу, - отметил медик в беседе с «Комсомолкой».

Заведующий детским отделением не единожды подчеркивал, что часть детей, которых отправляют на лечение в Москву и другие регионы, можно лечить в Республике – но для этого необходимо создать условия

- Я говорю именно о своем направлении. Мы бы могли проводить эти операции на своей территории, - говорил Евгений Владимирович.

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