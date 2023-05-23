Реабилитационный центр в Петровском районе Донецка получил передвижной рентген-аппарат

Мобильный рентгеновский аппарат позволит обследовать пациентов прямо на месте, не перевозя их в лабораторию. Фото: РО СПП «Справедливая Россия - за правду»

В реабилитационный центр, расположенный в Петровском районе Донецка, доставили передвижной рентген-аппарат. Об этом сообщила ДАН депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Справедливая Россия - За правду» в Донецкой Народной Республике Елена Драпеко.

Она рассказала, что сегодня депутаты побывали в двух больницах Донецка. Одна из них находится в Петровском районе - это Республиканский реабилитационный центр, а вторая - Республиканский травматологический центр.

- Конечно, наиболее серьезная помощь была передана больнице в Петровском районе, им мы подарили мобильный рентгеновский аппарат, который помогает обследовать людей прямо на месте, не перевозя их в лабораторию, - заявила Драпеко.

В республиканской травматологии в ходе общения с сотрудниками депутаты собрали список необходимых расходников и лекарств, которые необходимы больнице. Их передадут в медучреждение в ближайшее время.

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