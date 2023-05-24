Московская область уже больше, чем наполовину отремонтировала Новоазовскую ЦРБ

В отремонтированных кабинетах и палатах собирают новую мебель и устанавливают современное оборудование

Московская область уже больше, чем наполовину отремонтировала Новоазовскую центральную районную больницу. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

В ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ УСТАНАВЛИВАЮТ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Работы, учитывая, сколько лет в больнице не проводился даже «косметический» ремонт, немало: замена систем тепло-, водо-, и энергоснабжения, установка новых оконных и дверных блоков, внутренняя отделка помещений, благоустройство территории. Добрая половина из этого уже выполнена. В отремонтированных кабинетах и палатах сейчас собирают новую мебель и устанавливают современное оборудование, - рассказал Евгений Солнцев.

БОЛЬНИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

Премьер ДНР убежден, что люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут.

- Чтобы не приходилось ехать десятки километров за консультацией или лечением, мы продолжаем масштабную работу по восстановлению лечебных учреждений по всей Республике, - отметил он.

В самой большой больнице в Новоазовском районе обслуживаются более 33 тысяч человек, включая почти 5 тысяч детей.

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