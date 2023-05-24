В ДНР рассчитывают разгрузить от большегрузного транспорта трассу по направлению к Ростовской области

Водителям предоставят места для временного размещения грузовиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Донецкой Народной Республике планируют разгрузить от большегрузного транспорта трассу по направлению к Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он пояснил, что для решения этой задачи будут обустроены две перехватывающие парковки.

- Здесь грузовые автомобили будут накапливаться, площадки вмещают до 100 единиц транспорта, а после - организованно, в колонне с сопровождением следовать до ближайшего пункта пропуска, - рассказал премьер.

Сообщается, что одна из площадок под такую парковку уже практически готова - там есть электричество, установлены туалеты и душевая, мусорные баки. Решается вопрос с обустройством пунктов приема пищи, обогрева и мелкого ремонта грузовиков. Вторую планируют полностью подготовить в июле.

- Запустив обе парковки, мы рассчитываем значительно разгрузить от большегрузного транспорта трассу М-14 на отрезке Новоазовск - МАПП «Весело-Вознесенка», - сказал глава правительства региона.

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