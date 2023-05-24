В ДНР отремонтируют почти полвека находящийся в аварийном состоянии пешеходный мост

Этот мост был построен более полувека назад, а повредил его ледокол. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР взялись за ремонт находящегося в аварийном состоянии пешеходного моста через реку Грузской Еланчик, который связывает две улицы Новоазовска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он рассказал, что мост был построен более полувека назад. А повредил его в 80-х годах ледокол. Одну из промежуточных опор моста развернула ледяная глыба, из-за чего край пролета оказался смещен. Городские рабочие укрепили аварийный участок, но только на время.

- Сейчас здесь идут масштабные ремонтные работы, трудятся 15 специалистов подрядной организации. Уже собраны 2 из 4-х блоков конструкции моста. Возведена береговая опора на левой стороне, на правой - в процессе, - рассказал премьер.

Сообщается, что поврежденный мост планируют полностью отремонтировать и сдать в эксплуатацию уже в ноябре.

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