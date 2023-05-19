Капитальный ремонт школы №53 в Мариуполе завершат уже в июне

Ремонтные работы в школе №53 выполнены уже на 90 процентов. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Октябрьском районе Мариуполя специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают капитальный ремонт школы №53, которая первой в городе приняла учащихся после освобождения города от украинских боевиков.

- Строители уже заменили все внешние и внутренние инженерные коммуникации, установили новые окна, кровлю и яркий современный фасад. Уже выполнено более 90 процентов от общего объема работ, - сообщили «Комсомолке» в «Едином заказчике».

Ремонтные работы в школе №53 выполнены уже на 90 процентов. Фото: ППК «Единый заказчик»

В компании отметили, что на данный момент строители завершают работы по благоустройству территории школы и внутренней отделки нескольких помещений.

- Снаружи школу украсил современный вентилируемый фасад площадью более шести тысяч квадратных метров, - рассказывают в публично-правовой компании.

Ремонтные работы в школе №53 выполнены уже на 90 процентов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Ремонтные работы в школе №53 выполнены уже на 90 процентов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Кроме этого, в мариупольском учебном учреждении улучшили пожарную и охранную сигнализации, а также установили систему видеонаблюдения.

- Во время работ учебный процесс не прерывался. После ремонта части помещений школы занятия переносились на обновленный участок, а строители приступали к ранее не охваченным ремонтом помещениям, - добавили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Завершить капитальный ремонт в 53-й школе специалисты планируют уже в июне 2023 года.

Ремонтные работы в школе №53 выполнены уже на 90 процентов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Напомним, что с начала своей деятельности в Мариуполе «Единый заказчик» ввел в эксплуатацию 1598 квартир в 25 новых многоквартирных домах, площадью более 142 тысяч квадратных метров. Все квартиры в новых домах сдаются с готовой внутренней отделкой, оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой. На придомовых территориях организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные и безопасные детские площадки.

В планах у публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» построить до конца 2023 года еще более 15 многоквартирных домов в Мариуполе для полутора тысяч семей.

Тем временем шесть детских садов в Мариуполе будут восстановлены к новому учебному году. Пять из них – в Приморском районе.

Ранее сообщалось, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе окончательно решили построить технопарк. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что план технопарка будет готов после того, как территорию предприятия полностью разминируют.

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