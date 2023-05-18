«Это настоящее чудо!»: Жители ДНР делятся друг с другом видео мироточащей иконы Богоматери

Сергей Поляков с чудесным образом. Фото: Скриншот с видео ТВ "Спас"

В Донецкой Народной Республике очень активно распространяется видео с мироточением (выделением прозрачного масла) из иконы Божьей Матери. Этот образ называют иконой спецназа, на передовой она давно и мироточит с 2014 года. Но так обильно - впервые.

Сама икона слывет чудесной с давних веков. Образ, из которого выделилось миро несколько дней назад, хранится у ветерана спецназа «Альфа», командира Сергея Полякова.

Так выглядело это событие глазами очевидцев. Фото: Скриншот с видео ТВ "Спас"

Очевидцы описывают происходящее так:

- На санитарно-эвакуационный пункте в ДНР (одно из мест, куда вывозят раненых для оказания первичной медицинской помощь с линии боевых действий – Ред.) служили службу об упокоении погибших воинов, которых смогли забрать с поля боя ночью. Погибших не складывают вместе с ранеными, (есть отдельная палатка, играющая функцию временного морга – Ред.). Сегодня, 16 мая, был особенный день, нам привезли икону Божьей матери Семистрельная (на самой иконе надпись «Умягчение злых сердец»).

Репортаж об этом чудесном явлении снял телеканал «Спас». Во время чтения молитв икона замироточила. Мирра прибывала и прибывала. В общей сложности за час мирры образовалось около 200 мл. Это было необыкновенное чудо. Вот такие чудеса случаются на передовой. Так отметили все, кто наблюдал это необычное явление.

- Икона мироточила примерно 30 – 40 минут, - сказал Сергей Поляков.- Ребят провожала.

- Икону часто привозят к бойцам, - говорит священник из Горловки отец Александр. – Вокруг Мариуполя ее тоже провозили. То, что она мироточит – это факт.

Свидетели происшедшего связали этот случай с близкой победой. В церковной православной литературе при упоминании «Семистрельной» чаще говорят о наступлении мира в душе и между людьми. Похожий смысл имеет икона «Умягчение злых сердец».

На обоих иконах Богоматерь изображена с пронзившими ее мечами. Это отсылает к Евангельскому сюжету, когда старец Симеон предсказал, что «Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец», имея ввиду смерть Иисуса на Кресте.

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