Хуснуллин: Принято окончательное решение построить технопарк на месте «Азовстали» в Мариуполе

Сейчас на территории металлургического комбината проходит разминирование
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе окончательно решили построить технопарк. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина.
- Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на «Азовстали» только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги, это миллиарды будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк, - заявил он.
По словам Хуснуллина, план технопарка будет готов после того, как территорию предприятия полностью разминируют.
- Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития «Азовстали» уже как будущего технопарка, - пояснил вице-премьер.
Напомним, ранее мэр Мариуполя рассказал про возможность создания цеха по производству рельсов на «Азовстали». Рассматривались также варианты создания здесь жилого района или парковой зоны.
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