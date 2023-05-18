Мэр Мариуполя рассказал, когда завершится восстановление пяти детских садов

Ранее в Мариуполе сдали в эксплуатацию новый детсад в микрорайоне «Невский». Фото: ВСК МИнобороны РФ

Глава администрации Мариуполя рассказал, когда завершат восстановительные работы в пяти детских садах на территории города. Пять дошкольных учреждений начнут работу к началу следующего учебного года.

— С главой Приморской райадминистрации Геннадием Янковским провел встречу с жителями района. Много вопросов сегодня касалось социальной тематики. На конкретных примерах пояснил, что работа ведется, — поделился Олег Моргун в своем телеграм-канале. —Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в детском саду №52. Уже к концу июня будет восстановлено дошкольное учреждение №117. А к 1-му сентября на полный режим работы выйдут детсады №21, 54 и 160.

Градоначальник добавил, что на время летних каникул в большинстве школ города откроются досуговые группы с развивающими мероприятиями и развлекательными программами для детей. Также школьников на летний отдых и оздоровление приглашают регионы-шефы.

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