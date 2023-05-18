Спасая раненых мирных жителей, в Донецке при обстреле ВСУ погибла медсестра

Трагедия произошла в Петровском районе

У ПОГИБШЕЙ ОСТАЛИСЬ ДВОЕ ДЕТЕЙ

17 мая в Петровском районе Донецка погибла медсестра, спасая раненых мирных жителей при обстреле ВСУ. Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения ДНР.

- Вчера, в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук, - рассказали чиновники.

В ведомстве отметили, что погибшая работала манипуляционной сестрой амбулатории № 3 Центра организации первичной медико-санитарной помощи № 10 Донецка.

- В тот день Илона ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда людей. Как настоящий медицинский работник, остановилась и принялась оказывать первую помощь раненым. В этот момент прилетел еще один снаряд. Медсестра получила смертельные травмы. У нее остались двое детей - дочь и сын, - информирует телеграм Минздрава.

В ГОРЛОВКЕ ОДИН РАНЕНЫЙ МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ СКОНЧАЛСЯ

18 мая под огнем ВСУ оказался центр Горловки, в результате чего были ранены три мирных жителя.

- К величайшему сожалению, один из раненых в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ мирных граждан, скончался. Светлая память, - рассказал мэр прифронтового города Иван Приходько.

ВСУ обстреляли Горловку около 19.50. Всего по центру было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее украинские боевики открывали огонь по Волновахе. По городу выпустили три ракеты с позиций в оккупированном Богатыре.

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