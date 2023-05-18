Больше 800 жителей ДНР зарегистрировались на участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Фото: rsv.ru

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» заявила о завершении регистрации участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России». В организации успели подвести промежуточные итоги и подсчитать количество зарегистрированных участников.

Представители президентской платформы сообщили «Комсомолке» о том, что от жители новых регионов России поступило более полутора тысяч заявок. Из них более 500 от жителей Донецкой Народной Республики, более 800 от жителей Луганской Народной Республики, около сотни от жителей Запорожской области и столько же от жителей Херсонской области.

- Прием заявок на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» завершен. Теперь все, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, смогут принять участие в следующем этапе проекта – дистанционном тестировании, - отметили в организации.

И. о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы, генеральный директор «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что всего на участие в новом сезоне было получено около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира.

- Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира. Это серьезное прибавление в нашей команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов. Позитивный тренд – существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29 процентов, а в этом году – 36 процентов. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50 процентов, – заявил Алексей Комиссаров.

Гендиректор президентской платформы также добавил, что среди тех, кто подал заявки, преобладают опытные управленцы. Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет – на них приходится почти 28 процентов от общего числа конкурсантов. Еще 22 процента приходится на участников от 41 до 45 лет, 19 процентов - старше 46 лет, 19 процентов – от 31 до 35 лет, молодые люди до 30 лет составляют 12 процентов.

- Уверен, что пятый сезон «Лидеров России» расскажет нам о новых героях – руководителях, которые не побоялись взяться за важную, ответственную работу, – отметил Алексей Комиссаров.

Кстати, в топ-десять отраслей, в которых работают участники прошлых сезонов, вошли: промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций – 22 процента.

Справка

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере один миллион рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. По итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения, информационных технологий.

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