При обстреле остановки в Петровском районе Донецка погибла медсестра

Погибшая работала манипуляционной сестрой в амбулатории Донецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка 17 мая погибла медсестра. В момент трагедии она сама оказывала первую помощь раненым людям. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Вчера, в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук, - проинформировали там.

В ведомстве отметили, что погибшая работала манипуляционной сестрой амбулатории № 3 ГБУ «ЦПМСП № 10 города Донецка». В тот день Илона ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда людей. Как настоящий медицинский работник, остановилась и принялась оказывать первую помощь раненым. В этот момент прилетел еще один снаряд. Медсестра получила смертельные травмы. У нее остались двое детей - дочь и сын.

- Мы скорбим вместе с семьей погибшей, и выражаем соболезнования ее родным и близким, - заявили в Минздраве.

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