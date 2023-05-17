Четыре человека ранены и один погиб в результате обстрела остановки общественного транспорта в Донецке

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики нанесли очередной удар по Петровскому району Донецка. Жертвами обстрела стали мирные жители, находившиеся в этот момент на одной из остановок общественного транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по предварительным данным пострадали четыре человека. Один мирный житель от полученных травм погиб.

- По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке «По требованию» по улице Петровского 4 мирных жителя получили ранения, один человек погиб. Подробная информация уточняется, - проинформировал мэр.

Напомним, утром 17 мая украинские войска возобновили обстрелы ДНР. Под ударами оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Центрально-Городской район Горловки. Против них ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 и 152 мм. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка.

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