ВСУ атаковали из артиллерии Донецк и Горловку, повреждены два дома

Утром 17 мая украинские войска возобновили обстрелы ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 17 мая украинские войска возобновили обстрелы ДНР. Под ударами оказались Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Центрально-Городской район Горловки. Против них ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в результате обстрелов были повреждены два жилых дома в Кировском районе Донецка.

- Населенный пункт Старомихайловка: улица Абакумова, 3, 4 - частные жилые дома, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 357 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики. В результате обстрелов была ранена женщина, а также повреждены 15 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

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