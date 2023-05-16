ВСУ разрушили школу при обстреле поселка вблизи Ясиноватой

Здание школы после обстрела. Фото: ТГ/Шевченко

Украинские войска разрушили школу при обстреле поселка Красный Партизан к северу от Ясиноватой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

- Нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района. В результате обстрела населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский район) разрушена школа, - заявил он.

По словам градоначальника, обошлось без пострадавших. Он также напомнил, что совсем недавно в школе был проведен капитальный ремонт.

Мэр выложил в своей ленте фото школы до обстрела и после.

Накануне в школе был проведен капитальный ремонт. Фото: ТГ/Шевченко

- А так школа в Красном Партизане (Ясиноватский район) выглядела до обстрела украинских нацистов. Ремонт сделали в 2020 году. Ничего не осталось святого, воюют с детьми! - подписал он.

Тем временем в Горловке обстрелом ВСУ были повреждены здание поселковой администрации, а также поликлиника. На западе Донецка прямым попаданием снаряда ВСУ полностью уничтожен частный жилой дом.

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