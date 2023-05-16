Мэр Приходько: Здание поликлиники повреждено обстрелом ВСУ в Горловке

Поврежденная обстрелом поликлиника в поселке станции Никитовка в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрела ВСУ пострадало здание поликлиники в Горловке. Оно расположено в Никитовском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Поврежденная обстрелом украинских неонацистов поликлиника в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) по адресу: улица Фадеева, 170, - подписал он размещенные в ленте фото с места обстрела.

По данным СЦКК ДНР, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки прошлой ночью и сегодня утром, выпустив по нему в общей сложности 15 снарядов калибром 152 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке в результате обстрела ВСУ пострадало здание поселковой администрации. Оно расположено в поселке Зайцево по улице Карбышева. Тем временем в поселке Александровка под Донецком прямым попаданием снаряда ВСУ был полностью разрушен частный жилой дом.

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