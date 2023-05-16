СЦКК ДНР: При обстреле Макеевки со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница

Стало известно о еще одном пострадавшем мирном жителе ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны украинских боевиков ранение получила одна мирная жительница. По району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Давыденко, 72 «а» ранена женщина 1962 года рождения. Около 15:40 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Тоненькое, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по поселку Красный Партизан вблизи Ясиноватой. В результате обстрела была разрушена школа, которую отремонтировали в 2020 году. К счастью, обошлось без пострадавших.

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