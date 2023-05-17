Более 350 снарядов и ракет выпустили украинские войска по населенным пунктам ДНР за сутки

Под огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 357 боеприпасов. Обстрелы совершались из РСЗО, а также артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики, включая Донецк, Александровку, Макеевку, Ясиноватую, Горловку, Гольмовский, Зайцево, Озеряновку, Пантелеймоновку, Красный Партизан и Евгеновку.

Обстрелы привели к новым жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Червоногрвардейском районе Макеевки, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 15 жилых домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разрушили школу при обстреле поселка вблизи Ясиноватой. В учебном заведении только недавно был проведен капитальный ремонт.

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