СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО

ВСУ продолжают обстреливать города ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Александровке, которая находится в пригороде Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:10 зафиксирован обстрел Александровки из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 20 ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке, — отметили в ведомстве.

Также в СЦКК ДНР добавили, что ВСУ возобновили обстрел Ясиноватой. На город было вновь сброшено два боеприпаса с беспилотных летательных аппаратов. Ранее населенный пункт уже атаковали с БПЛА.

Напомним, что ранее при обстреле Макеевки со стороны украинских боевиков ранение получила мирная жительница 1962 года рождения. По Червоногвардейскому району города было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

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