СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО

ВСУ продолжают обстреливать города ДНР (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Александровке, которая находится в пригороде Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Около 19:10 зафиксирован обстрел Александровки из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 20 ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке, — отметили в ведомстве.
Также в СЦКК ДНР добавили, что ВСУ возобновили обстрел Ясиноватой. На город было вновь сброшено два боеприпаса с беспилотных летательных аппаратов. Ранее населенный пункт уже атаковали с БПЛА.
Напомним, что ранее при обстреле Макеевки со стороны украинских боевиков ранение получила мирная жительница 1962 года рождения. По Червоногвардейскому району города было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские боевики атаковали школу №51 в Куйбышевском районе: Последствия обстрела
ВСУ обстреляли школу № 51 в Донецке 13 мая (подробнее)