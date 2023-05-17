Украинские войска обстреляли остановку в Петровском районе Донецка

Место прилета снаряда в Петровском районе Донецка, в результате которого несколько человек ранены и один погиб. Фото: t.me/WarInMyEyes

В Петровском районе Донецка украинские войска обстреляли остановку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке «По требованию» по улице Петровского 4 мирных жителя получили ранения, один человек погиб, - проинформировал он.

Чуть позже мэр обнародовал более детальную информацию. Он заявил, что при обстреле погибла женщина.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района погибла женщина 1970 года рождения, ранены: женщины 1967 и 1973 годов рождения, мужчины 1971 и 1970 годов рождения, - уведомил мэр.

Тем временем пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Ясиноватой. Город подвергся удару из РСЗО. Украинские войска выпустили по нему не менее 10 снарядов.

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