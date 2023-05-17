Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО

При обстреле города пострадали мирные люди Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Ясиноватой. Населенный пункт подвергся удару из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он отметил, что украинские войска выпустили по Ясиноватой не менее 10 снарядов.

- Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина), - отметил градоначальник.

По словам Шевченко, в городе фиксируют многочисленные повреждения - пострадали многоквартирные и частные дома, административные здания, социальные объекты и магазин.

По данным СЦКК ДНР, украинские военные обстреляли Ясиноватую дважды. В 9:55 и 11:10 со стороны оккупированной ими Орловки по городу были выпущены 20 реактивных снарядов.

Тем временем в Петровском районе Донецка жертвами обстрела ВСУ стали мирные жители, находившиеся на одной из остановок общественного транспорта. По предварительной информации, один человек погиб и еще четверо ранены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО

Населенный пункт в пригороде Донецка вновь подвергся обстрелу (подробнее)