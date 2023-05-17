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НовостиПолитика17 мая 2023 9:06

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО

ВСУ выпустили по центру города не менее десяти снарядов
Ирина ДМИТРИЕВА
При обстреле города пострадали мирные люди

При обстреле города пострадали мирные люди

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Ясиноватой. Населенный пункт подвергся удару из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он отметил, что украинские войска выпустили по Ясиноватой не менее 10 снарядов.

- Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина), - отметил градоначальник.

По словам Шевченко, в городе фиксируют многочисленные повреждения - пострадали многоквартирные и частные дома, административные здания, социальные объекты и магазин.

По данным СЦКК ДНР, украинские военные обстреляли Ясиноватую дважды. В 9:55 и 11:10 со стороны оккупированной ими Орловки по городу были выпущены 20 реактивных снарядов.

Тем временем в Петровском районе Донецка жертвами обстрела ВСУ стали мирные жители, находившиеся на одной из остановок общественного транспорта. По предварительной информации, один человек погиб и еще четверо ранены.

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