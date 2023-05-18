Украинские войска обстреляли Волноваху из РСЗО

Освобожденный город снова подвергся обстрелу Фото: Александр КОЦ

Украинские войска вновь атаковали освобожденную Волноваху в ДНР из РСЗО. Сегодня днем в направлении города ВСУ выпустили три реактивных снаряда. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь в 13.35 со стороны оккупированного им села Богатырь.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.35 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО, - проинформировало ведомство.

Напомним, ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. Огнем ВСУ были повреждены ряд многоквартирных домов и больница. А в Кировском районе Донецка в результате попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом начался пожар, пострадала женщина.

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