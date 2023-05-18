В Горловке скончался один из пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Один мирный житель в центре Горловки погиб. Фото: Архив КП

По уточненной информации, в результате обстрела ВСУ Центрально-Городского района Горловки погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

— К величайшему сожалению, один из раненых в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны ВФУ мирных граждан, скончался. Светлая память, — отметил Приходько.

Градоначальник добавил, что по состоянию 20:40 стало известно о еще одном пострадавшим мирном жителе. Таким образом, в центре Горловки ранения получили два человека.

Напомним, что обстрел города начался около 19:50. Всего по центральному району Горловки было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм.

Ранее украинские боевики открыли огонь по Волновахе из реактивной системы залпового огня. По населенному пункту было выпущено три ракеты с позиций ВСУ, расположенных во временно оккупированном населенном пункте Богатырь.

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