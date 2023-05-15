В ДНР один мирный житель погиб и восемь ранены в результате обстрелов ВСУ 15 мая

Листопрокатчиков в Донецке
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Утром 15 мая обстрел ВСУ унес жизнь мирного жителя в Ясиноватой, еще один горожанин ранен. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр прифронтового города Дмитрий Шевченко.
Затем стало известно о пятерых раненых в результате артудара ВСУ мирных жителях в Волновахе. Противник вел огонь по освобожденному городу из реактивной артиллерии.
- Обстрел пришелся на железнодорожную «горку», это на станции, где были люди. Туда прилетело. И на ТОК на территории Карловки, на этой же стороне, - заявил журналистам мэр Волновахи Константин Зинченко.
Тем временем, был ранен еще один мирный житель в соседнем селе Владимировка. Его госпитализировали в больницу Калинина.
В Донецке средства противовоздушной обороны сработали в центре города, проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
Осколки украинской ракеты повредили остекление «Донбасс Арены». Обломки упали в водоем и в сквер рядом с главным стадионом региона, также разбиты несколько стекол в верхней части здания.
В столице Республики эксперты СЦКК зафиксировали еще один вопиющий случай. Украинский боеприпас приземлился прямо во двор школы № 19 в Киевском районе, оперативно сообщил в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.
Под обстрелом ВСУ снова оказался прифронтовой Куйбышевский район Донецка. Ранен местный житель 1961 года рождения на улице Степной.
Противник также обстреливал тыловые Калининский и Буденовский районы города. На улицах разрывались снаряды заокеанских реактивных систем залпового огня.
Укороченным понедельник украинские боевики сделали работающим жителям четырех районов столицы.
Как сообщил мэр Алексей Кулемзин, в результате дневного обстрела без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций и 92 200 бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы Республики. Также были обесточены две донецких шахты, под землей находились больше восьмидесяти горняков. А виной всему - обесточенная украинским обстрелом ПС «Смолянка».
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