В ДНР один мирный житель погиб и восемь ранены в результате обстрелов ВСУ 15 мая

Листопрокатчиков в Донецке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РАНЕНЫ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В ВОЛНОВАХЕ

Утром 15 мая обстрел ВСУ унес жизнь мирного жителя в Ясиноватой, еще один горожанин ранен. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр прифронтового города Дмитрий Шевченко.

Затем стало известно о пятерых раненых в результате артудара ВСУ мирных жителях в Волновахе. Противник вел огонь по освобожденному городу из реактивной артиллерии.

- Обстрел пришелся на железнодорожную «горку», это на станции, где были люди. Туда прилетело. И на ТОК на территории Карловки, на этой же стороне, - заявил журналистам мэр Волновахи Константин Зинченко.

Тем временем, был ранен еще один мирный житель в соседнем селе Владимировка. Его госпитализировали в больницу Калинина.

ОСКОЛКИ РАКЕТЫ ПОВРЕДИЛИ «ДОНБАСС АРЕНУ»

В Донецке средства противовоздушной обороны сработали в центре города, проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Осколки украинской ракеты повредили остекление «Донбасс Арены». Обломки упали в водоем и в сквер рядом с главным стадионом региона, также разбиты несколько стекол в верхней части здания.

ПРИЛЕТ В ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

В столице Республики эксперты СЦКК зафиксировали еще один вопиющий случай. Украинский боеприпас приземлился прямо во двор школы № 19 в Киевском районе, оперативно сообщил в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Под обстрелом ВСУ снова оказался прифронтовой Куйбышевский район Донецка. Ранен местный житель 1961 года рождения на улице Степной.

Противник также обстреливал тыловые Калининский и Буденовский районы города. На улицах разрывались снаряды заокеанских реактивных систем залпового огня.

ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЕТА ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ДОНЕЦКА

Укороченным понедельник украинские боевики сделали работающим жителям четырех районов столицы.

Как сообщил мэр Алексей Кулемзин, в результате дневного обстрела без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций и 92 200 бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы Республики. Также были обесточены две донецких шахты, под землей находились больше восьмидесяти горняков. А виной всему - обесточенная украинским обстрелом ПС «Смолянка».

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