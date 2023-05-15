Денис Пушилин: Украинские боевики активизировались по всей линии соприкосновения

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «России 24» заявил, что украинские боевики активизировались по всей линии соприкосновения. При этом руководитель Республики отметил, что ситуация на передовой остается под контролем, военнослужащие РФ продолжают продвигаться вперед.

ПРОТИВНИК ПЫТАЕТСЯ ПРОВЕСТИ РАЗВЕДКУ БОЕМ

- Мы видим, действительно, активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынуждены были готовиться. Конечно же, готовы, и в зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим, наоборот, даже определенное продвижение вперед, - рассказал Денис Пушилин в эфире «России 24».

РОССИЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЛУЧШИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ ПОД МАРЬИНКОЙ

По словам руководителя региона, в районе Авдеевки, Первомайского, а также на красногоровском направлении позиции сейчас улучшаются. На марьинском направлении противник предпринимал в последние дни активные действия, но это не увенчалось успехом. При этом российские подразделения там заняли более выгодные позиции. Бойцы продвигаются и в Артемовске, стремясь полностью освободить город.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили скопление живой силы противника в Авдеевке и в Григоровке под Северском. В селе Мемрик, что западнее Донецка, нанесен удар по огневым позициям артиллерии ВСУ.

Российские военные также уничтожили украинских боевиков и в районе Краматорска. Так, был нанесен удар по пункту временной дислокации 54-й бригады ВСУ.

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