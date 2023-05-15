Денис Пушилин: Украинские боевики активизировались по всей линии соприкосновения

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР
Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «России 24» заявил, что украинские боевики активизировались по всей линии соприкосновения. При этом руководитель Республики отметил, что ситуация на передовой остается под контролем, военнослужащие РФ продолжают продвигаться вперед.
- Мы видим, действительно, активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем, но мы к этому вынуждены были готовиться. Конечно же, готовы, и в зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим, наоборот, даже определенное продвижение вперед, - рассказал Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам руководителя региона, в районе Авдеевки, Первомайского, а также на красногоровском направлении позиции сейчас улучшаются. На марьинском направлении противник предпринимал в последние дни активные действия, но это не увенчалось успехом. При этом российские подразделения там заняли более выгодные позиции. Бойцы продвигаются и в Артемовске, стремясь полностью освободить город.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили скопление живой силы противника в Авдеевке и в Григоровке под Северском. В селе Мемрик, что западнее Донецка, нанесен удар по огневым позициям артиллерии ВСУ.
Российские военные также уничтожили украинских боевиков и в районе Краматорска. Так, был нанесен удар по пункту временной дислокации 54-й бригады ВСУ.
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