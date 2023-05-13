Военнослужащие РФ поразили противотанковый комплекс ВСУ на угледарском направлении

Защита территории ДНР от ВСУ продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военнослужащие России поразили противотанковый расчет вооруженных формирований на угледарском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— На Угледарском направлении укрытие расчета противотанкового ракетного комплекса противника было уничтожено с помощью дрона-камикадзе нового типа, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-27 под Артемовском. Истребитель был сбит в районе Часового Яра к западу от города. Тем временем поселок Каменка на подступах к Авдеевке полностью зачищен от украинских боевиков. На территории населенного пункта осталось множество тел уничтоженных украинских боевиков и подбитая техника.

Ранее российским военным осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска. Штурмовики ВС РФ вплотную приблизились к последнему укрепрайону вооруженных формирований Украины в городе.

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