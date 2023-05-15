Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле Волновахи из РСЗО

Среди пострадавших есть тяжелораненые люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятеро мирных жителей ранены в Волновахе в результате обстрела ВСУ. Огонь по городу велся из реактивной артиллерии. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Константин Зинченко.

Он уточнил, что в эпицентре удара оказалась многолюдное место.

- Обстрел пришелся на так называемую «горку» железнодорожную, это на нашей станции, где были люди. Туда прилетело. И на ТОК на территории Карловки, на этой же стороне, - заявил мэр.

По словам градоначальника, среди пострадавших есть тяжелораненые люди, в частности, с травмами брюшной полости. На данный момент сообщается о пяти пострадавших, которые были доставлены в центральную городскую больницу. Еще один мирный житель получил ранения в соседнем селе Владимировка. Его госпитализировали в ДоКТМО.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что обстрел Волновахи был зафиксирован в 10:40. Со стороны населенного пункта Богатырь противник выпустил по городу три ракеты из РСЗО.

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