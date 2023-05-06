Обстрел со стороны ВСУ унес жизни двух женщин в Петровском районе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Донецк находится под непрерывными массированными обстрелами украинских войск. Число жертв артиллерийских и ракетных ударов ВСУ растет. Сегодня они унесли жизни двух женщин в прифронтовом Петровском районе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины - 1937 и 1976 года рождения, - проинформировал мэр.

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили время и место гибели мирных дончанок.

- Обстрел в 10:45: по переулку Красноармейcкому, 7 погибла женщина 1937 города рождения. Обстрел в 17:40: по улице Ингулецкой, 2 погибла женщина 1976 года рождения, - заявили наблюдатели.

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Немногим ранее в результате обстрела Петровского района Донецка во дворе собственного дома по проспекту Червоноармейскому был ранен мальчик 2013 года рождения. Пострадавшему ребенку оказали первую медицинскую помощь и передали его в руки врачей.

- Работниками скорой ребенку сразу же была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, - уведомил градоначальник.

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Также по улице Червоноармейской получила ранения женщина 1993 года рождения. А по улице 40 лет Украины в Петровском районе произошло прямое попадание снаряда в крышу многоквартирного дома.

Вечером ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Там тоже были ранены гражданские люди.

- В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения, - написал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее ВСУ нанесли по Донецку новый ракетный удар. Украинские войска, дислоцирующиеся в поселке Ласточкино, выпустили по Киевскому району города 10 ракет из РСЗО. Под огнем оказался и прифронтовой поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка.

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