Обстрел со стороны ВСУ унес жизни двух женщин в Петровском районе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Донецк находится под непрерывными массированными обстрелами украинских войск. Число жертв артиллерийских и ракетных ударов ВСУ растет. Сегодня они унесли жизни двух женщин в прифронтовом Петровском районе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.
- В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины - 1937 и 1976 года рождения, - проинформировал мэр.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Тем временем в СЦКК ДНР уточнили время и место гибели мирных дончанок.
- Обстрел в 10:45: по переулку Красноармейcкому, 7 погибла женщина 1937 города рождения. Обстрел в 17:40: по улице Ингулецкой, 2 погибла женщина 1976 года рождения, - заявили наблюдатели.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Немногим ранее в результате обстрела Петровского района Донецка во дворе собственного дома по проспекту Червоноармейскому был ранен мальчик 2013 года рождения. Пострадавшему ребенку оказали первую медицинскую помощь и передали его в руки врачей.
- Работниками скорой ребенку сразу же была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, - уведомил градоначальник.
Пострадавшими занимаются медики
Фото: Олег УКЛАДОВ
Также по улице Червоноармейской получила ранения женщина 1993 года рождения. А по улице 40 лет Украины в Петровском районе произошло прямое попадание снаряда в крышу многоквартирного дома.
Вечером ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Там тоже были ранены гражданские люди.
- В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения, - написал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.
Напомним, ранее ВСУ нанесли по Донецку новый ракетный удар. Украинские войска, дислоцирующиеся в поселке Ласточкино, выпустили по Киевскому району города 10 ракет из РСЗО. Под огнем оказался и прифронтовой поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка.
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