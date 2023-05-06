Раненого при обстреле Донецка ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу

Раненому мальчику оказали первую медицинскую помощь, после чего его передали в руки врачей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка во дворе собственного дома по проспекту Червоноармейскому был ранен мальчик 2013 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр рассказал, что раненому ребенку оказали первую медицинскую помощь, после чего его передали в руки врачей.

- Работниками скорой ребенку сразу же была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района по улице Червоноармейской получили ранения женщина 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Позднее стало известно, что в этом же районе в переулке Красноармейcкий и на улице Ингулецкая под обстрелами ВСУ погибли две женщины.

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