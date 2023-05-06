В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ были ранены молодая женщина с ребенком

Пострадавшие - 1993 и 2013 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Петровском районе Донецка вследствие обстрела ВСУ были ранены молодая женщина с ребенком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По его словам, инцидент произошел на улице Червоноармейская.

- В результате обстрела Петровского района по улице Червоноармейской получили ранения женщина 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Донецку. По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня днем украинские вооруженные формирования, дислоцирующиеся в поселке Ласточкино, выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Отметим также, что с начала текущих суток украинские войска обстреляли три крупных города ДНР - Донецк, Макеевку и Горловку. В последней накануне в результате обстрела были обесточены две фильтровальные станции.

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