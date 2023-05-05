Обстрелом ВСУ в Горловке обесточены две фильтровальные станции

В несколько жилмассивов и две фильтровальные станции остались без электроснабжения в Горловке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела поселка Широкая Балка, который находится в Центрально-Городском районе Горловки, повреждены две линии электропередачи, обесточены две фильтровальные станции и несколько жилых массивов. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждено две линии 35 кВольт. Аварийно обесточены первая и вторая фильтровальные станции. Без электроэнергии остались жилой массив «Строитель», «Комсомолец», частично поселок шахты им. Гагарина, микрорайон «Квартал 245», частично поселок Победа, — отметил Приходько.

Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли массированный удар по поселку Широкая Балка, выпустив сорок ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Тем временем в Ясиноватой возросло количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саперы МЧС России обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в ДНР за месяц

С начала апреля специалисты обследовали свыше 42 гектаров (подробнее)