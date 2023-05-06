ВСУ нанесли новый ракетный удар по Донецку

С начала суток украинские войска обстреляли три крупных города ДНР - Донецк, Макеевку и Горловку (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Донецку. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сегодня днем украинские вооруженные формирования, дислоцирующиеся в поселке Ласточкино, выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из реактивной системы залпового огня.

- 10:20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Сообщается также, что противник обстреливает эту часть города из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм (стандарт НАТО). За три часа ВСУ выпустили по Киевском району Донецка порядка двадцати снарядов.

Отметим, что с начала текущих суток украинские войска обстреляли три крупных города ДНР - Донецк, Макеевку и Горловку. В последней накануне в результате обстрела были обесточены две фильтровальные станции.

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