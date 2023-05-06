Две женщины погибли при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Количество жертв украинских обстрелов растет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ погибли две женщины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины - 1937 и 1976 года рождения, - проинформировал мэр.
Тем временем в СЦКК ДНР уточнили время и место гибели мирных жительниц Донецка.
- Обстрел в 10:45: по переулку Красноармейcкому, 7 погибла женщина 1937 города рождения. Обстрел в 17:40: по улице Ингулецкой, 2 погибла женщина 1976 года рождения, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района по улице Червоноармейской получили ранения женщина 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения. А утром украинские вооруженные формирования, дислоцирующиеся в поселке Ласточкино, выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО.
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