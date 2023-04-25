«Город очень преобразился»: Марат Хуснуллин и Денис Пушилин проинспектировали ход восстановительных работ в Харцызске

Работы по восстановлению Харцызска продолжаются. Фото: t.me/mkhusnullin

В Харцызске, как и в других городах Донецкой Народной Республики, проходят ремонтно-восстановительные работы. При помощи шефа-региона Нижегородской области, регионального и федерального правительств город буквально на глазах меняется в лучшую сторону. Сделано уже достаточно много, но многое еще предстоит выполнить.

Во вторник, 25 апреля, Харцызск с рабочим визитом посетили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Они осмотрели несколько объектов восстановления в городе.

- Город очень преобразился, - отметили Хуснуллин и Пушилин.

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин осмотрели ряд объектов восстановления в городе. Фото: t.me/mkhusnullin

Руководитель региона рассказал, что в формировании комфортной среды в городе непосредственное участие принимали сами жители.

- Дома уже выглядят совершенно по-другому. Но что немаловажно, сделали очень здорово: провели голосование и цвет для фасадов домов выбирали жители сами, - сказал Пушилин.

В этом году в Харцызске и его городах-спутниках запланировано восстановить около 31 км дорог. Врио Главы Республики еще раз обратил внимание на то, что администрации городов должны информировать жителей о предстоящем ремонте дорог.

- Все дороги не получится сделать, - признается Денис Пушилин. - Важно, чтобы те, которые востребованы, были отремонтированы. Чтобы люди участвовали, сами определяли, какие дороги, и с них начинать.

По итогам визита зампредседателя Правительства РФ рассказал о своих впечатлениях от увиденных результатов восстановления Харцызска.

- Прошли по одной из восстановленных улиц. Кроме ремонта жилых домов здесь провели комплексное благоустройство внутридворовых территорий – обустроили дорожки, установили детские и спортивные площадки. В городе чисто – видна работа коммунальных служб, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин осмотрели ряд объектов восстановления в городе. Фото: t.me/mkhusnullin

После инспекции состоялось совещание, посвященное программе социально-экономического развития региона. Заместитель Председателя Правительства РФ сообщил о задачах, которые стоят перед Правительством по восстановлению новых регионов России.

- У нас есть национальная цель, поставленная Президентом: к 2030 году в полтора раза улучшить благоустройство всех населенных пунктов, - говорит Марат Хуснуллин. - Есть фонд, есть шефы. Надо участвовать в конкурсах, надо вовлекать население. Сейчас у нас голосование по комфортной городской среде. Оно идет уже около недели и около трех миллионов человек проголосовало за те или иные проекты. Под эту систему надо тоже развивать.

Сейчас готовится программа социального развития регионов, в которую войдут детализированные подпрограммы ДНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья.

- Документ содержит точные объекты и действия. В нем расписано все, что будет сделано в каждом населенном пункте в ближайшие три года, пять лет, и в срок до 2030 года. И эту работу мы выстраиваем и синхронизируем на всех уровнях, - сказал зампредседателя Правительства РФ.

Хуснуллин подчеркнул, что у жителей не должно быть неоправданных ожиданий.

- Наша задача – сделать эту программу максимально удобной и доступной для людей, - отметил Марат Хуснуллин. - Работать будем по программе следующим образом. Все федеральные министры будут отрабатывать по своему уровню. Министр строительства, Минстрой является координатором по всем блокам программы развития, но в то же время у него есть свой отраслевой блок. Он будет отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, за оптимизацию коммунальной структуры.

Напомним, что ранее заместитель Председателя Правительства РФ и врио Главы ДНР осмотрели ход строительства нового перинатального центра в Донецке. Медицинское учреждение планируется сдать в эксплуатацию до конца 2023 года.

Также Марат Хуснуллин и Денис Пушилин проинспектировали ход ремонтных работ Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Сегодня там ведутся комплексные строительные работы, на объекте в среднем трудятся 100 человек. Сроки окончания работ запланированы на 15 ноября, но строители обещают сдать раньше.

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