До начала отопительного сезона все должно быть готово: Как продвигается реконструкция Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра

В ДНР продолжается реконструкция Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Фото: ТГ / Денис Пушилин

В марте этого года стало известно, что из Резервного фонда Президента России Владимира Путина был выделен один миллиард рублей на реконструкцию и модернизацию протезно-ортопедического центра в Донецке. В будущем центр будет обеспечивать услугами четыре новых региона Российской Федерации.

Средства направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. В центре появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным лично проинспектировали ход ремонтных работ Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра.

- Сегодня там ведутся комплексные строительные работы, на объекте в среднем трудятся 100 человек. Сроки окончания работ запланированы на 15 ноября, но строители обещают сдать раньше. Марат Хуснуллин подчеркнул, что до начала отопительного сезона все должно быть готово: тепловой контур закрыт и все отремонтировано, - отметил Пушилин.

Директор центра Ирина Шуплецова сообщила, что после модернизации центра количество койко-мест увеличится до 60, также будет работать в два раза больше специалистов.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы по окончанию ремонта центру не пришлось столкнуться с дефицитом специалистов, руководство медучреждения уже сейчас договорилось отправлять персонал на обучение в ведущие центры травматологии и ортопедии России. В первую очередь, это касается реабилитологов. Также в будущем к работе в центре будут привлекаться в том числе студенты Донецкого медуниверситета. Они смогут проходить здесь практику и полноценно работать.

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