В Донецке началась реконструкция протезно-ортопедического центра, на которую российские власти выделили миллиард рублей

На базе центра хотят открыть отделение социальной реабилитации. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке приступили к реконструкции протезно-ортопедического центра, на которую российские власти выделили миллиард рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко провел встречу с директором учреждения Ириной Шуплецовой.

Руководитель Республики уточнил, что ремонт протезного центра планируют завершить уже к зиме.

- Срок сдачи объекта - ноябрь 2023 года, и строители уже приступили к работе. Очень важно параллельно готовить специалистов, осваивать оборудование, которое будет поставлено центру, - заявил Пушилин.

Сообщается, что для того, чтобы по окончанию ремонта центру не пришлось столкнуться с дефицитом специалистов, руководство медучреждения уже сейчас договорилось отправлять персонал на обучение в ведущие центры травматологии и ортопедии России. В первую очередь, это касается реабилитологов.

По словам Пушилина, в будущем к работе в центре будут привлекаться в том числе студенты Донецкого медуниверситета. Они смогут проходить здесь практику и полноценно работать.

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